Sie kann es wohl kaum erwarten. In Elena Miras' Bauch wächst ein kleiner Erdenbürger heran und lässt die Beauty von Tag zu Tag schöner aussehen. Die ehemalige Love Island-Kandidatin ist bereits in der 33. Schwangerschaftswoche und wirkt aktuell überglücklich. Zusammen mit Papa Mike Heiter, den sie in der Kuppelshow kennenlernte, freut sie sich auf die Ankunft ihrer Tochter: Jetzt machte sie dem ungeborenen Baby eine wundervolle Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte die spanischstämmige Schweizerin nun ein süßes Bild von sich, auf dem sie mit den Händen ein Herz über ihrem immer größer werdenden Baby-Bump formt. Dazu schrieb der Reality-TV-Star: "Ich werde dich immer lieben! Für den Rest meines Lebens! Das ist der Sinn meines Lebens." Und auch dem Vater der kleinen Prinzessin widmete Elena in ihrem Post ein paar emotionale Worte: "Mike, ich liebe dich, mein Schatz."

Klingt ganz so, als hätten sich die Wogen bei dem Liebespaar wieder geglättet. Vor knapp zwei Wochen verkündeten die beiden noch ganz offiziell ihre Trennung. Doch die werdenden Eltern versöhnten sich nach nur zehn Tagen wieder und der Bodybuilder zieht nun extra für seine beiden Mädels in die Schweiz.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Babybauch

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de