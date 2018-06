So traumhaft war die Hochzeit von Liz Kaeber (25) und ihrem Schatz Nick Maerker! Am Freitag hat die Ex-Bachelor-Kandidatin ihrer Jugendliebe endlich das Jawort gegeben. Während einer romantischen Zeremonie im Freien gaben sich die beiden das Eheversprechen. Auch Sarah (27) und Dominic Harrison (26) waren mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose an dem Tag dabei, um das frisch vermählte Paar zu feiern. In ihren Instagram-Storys hielten sie dabei alle Highlights des großen Festes fest: Von einer hängenden Torte bis hin zu fliegenden Tauben war alles dabei!

