Detlef D! Soost (47) kann sein Glück kaum fassen! Seit Jahren zählt der Tänzer zu den bekanntesten Choreografen Deutschlands. Er hat sich nicht nur als strenger Popstars-Juror einen Namen gemacht, sondern auch die Gewinnerbands wie die No Angels oder Monrose gecoacht. Nun wird seine Leistung auch von internationalen Superstars gefeiert: Keine Geringeren als die Backstreet Boys haben sich bei dem Berliner für seine Arbeit bedankt!

In den vergangenen Wochen hat es sich D! mit fünf seiner Tanzschüler zur Aufgabe gemacht, verschiedene Choreografien der Backstreet Boys in einem Video zu vereinen. Und tatsächlich wird das Ergebnis im Internet gefeiert – sogar die Boygroup selbst ist von dem Clip beeindruckt. "Die Kinder von D's Dance Club haben ja krasse Moves drauf! Wir danken Detlef D! Soost dafür, dass er seinen Schüler in Deutschland ein paar unserer Tänze beibringt", schwärmen die 90's-Legenden auf Facebook. Dieses prominente Feedback erfüllt den 47-Jährigen mit Stolz: "Sogar die Backstreet Boys feiern die Kids", freut er sich auf seinem Social-Media-Profil.

Die Backstreet Boys sind aktuell wieder in aller Munde: Mit dem Song "Don't Go Breaking My Heart" brachten sie ihre erste Single nach fünf Jahren auf den Markt. Für 2019 plant das Quintett sogar eine neue Welttournee. Vielleicht schaffen sie es bei einem möglichen Konzerttermin in Deutschland ja auch, einmal in D!'s Tanzschule vorbeizuschauen.

