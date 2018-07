Mit so einer Unterstützung hat selbst die Katze nicht gerechnet: In den letzten Jahren mauserte sich Daniela Katzenberger (31) zur richtigen Geschäftsfrau. Erst vor wenigen Tagen brachte die 31-Jährige ihre erste Modekollektion auf den Markt. Ihre sportlichen It-Teile kommen bei den Supportern so gut an, dass Dani einfach nur Liebe und Dankbarkeit verspürt. "Ich freue mich total, weil da wirklich viel Arbeit reingesteckt wurde und alles monatelang vorher geplant wurde und einfach nur Danke”, öffnete sie sich in einem Instagram-Clip ihren Followern.

