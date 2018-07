Die Katze ist aus dem Sack – und die Identität der Kandidaten von Die Bachelorette endlich gelüftet! Am 18. Juli startet die beliebte Kuppelshow in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr werden sich 20

selbstbewusste Männer dem Rivalenkampf aussetzen und versuchen, das Herz einer attraktiven Single-Lady zu erobern. Einer von ihnen: der leidenschaftliche Gentleman Maxim Sachraj (28). Was wohl sein guter Kumpel und Ex-Show-Kandidat Sebastian Fobe (33) von der Teilnahme hält? Das erzählt er Promiflash.

Der nimmt vor einem Jahr schließlich selbst an dem beliebten TV-Format teil und ist damit der beste Ansprechpartner für den Kuppel-Frischling. In den setzt Sebastian übrigens große Hoffnung, wie er Promiflash jetzt verrät: "Maxim ist ein intelligenter, charismatischer Typ und ich bin mir sicher, dass er die Truppe gut aufmischen wird." Von der Teilnahme seines Buddys sei der Rosenbruder dennoch überrascht gewesen, freue sich aber natürlich mit ihm über die besonderen Erfahrungen.

Ob Maxim es schaffen wird, die Bachelorette von sich zu überzeugen? Langweilig wird es mit dem 28-Jährigen bestimmt nicht. Als durchtrainiertes Male-Model hat der studierte Ingenieur sicherlich einige spannende Storys auf Lager – von seinen gestählten Bauchmuckis mal ganz abgesehen.

