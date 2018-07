Es wird wieder wild geflirtet im TV. Am 18. Juli startet die neue Staffel von Die Bachelorette. Dabei werden zum fünften Mal 20 Männer um eine Frau kämpfen, wobei die Junggesellin alle Fäden in der Hand hat und über das Weiterkommen der Bewerber entscheidet. Auch wenn die Show erst in mehr als zwei Wochen an den Start geht, wurden jetzt schon mal die Kandidaten vorgestellt.

Auf seiner Webseite veröffentlichte RTL nun die männlichen Singles. Dort lächeln einem die zukünftigen Rosen-Boys entgegen, die fast ausnahmslos Bärte haben und alterstechnisch zwischen 24 und 39 Jahren liegen. Neben echten Party-Tieren sind wohl auch zünftige Familien-Typen dabei, die auf der Suche nach der wahren Liebe sein sollen. Zwar sind auch in diesem Jahr wieder Fitnesstrainer und Models unter den Herren der Schöpfung, aber auch ein Arzt und ein Werbefachmann hoffen auf das große Los.

Wer denn nun die Rosen an die Jungs verteilen darf, ist jedoch noch nicht veröffentlicht worden. Allerdings wird vermutet, dass es sich bei der Bachelorette um Nadine Klein handelt. Diese Vermutung scheint nun auch dadurch untermauert zu werden, dass die meisten Männer, ebenso wie die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, in ihren Dreißigern sind.

Instagram / jorgoalatsas Jorgo Alatsas, "Die Bachelorette"-Kandidat

MG RTL D / Arya Shirazi "Die Bachelorette" 2018

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

