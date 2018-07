Sitzt Pietro Lombardi (26) in der nächsten Staffel von DSDS etwa neben Dieter Bohlen (64) am Jury-Pult? Diese Frage stellen sich eingefleischte Fans des Casting-Show-Sieges von 2011 bereit seit Wochen. Jetzt hat sich der Pop-Titan und Superstar-Urgestein selbst zu Wort gemeldet. Auf seinem Instagram-Account verrät er den Followern, was bis jetzt im Raum steht: "Leute, ich würde es euch gerne sagen, aber es ist noch nicht entschieden. Ihr werdet aber die Ersten sein, die es wissen. Es geht immer noch hin und her und her und hin und der eine sagt dies und der andere sagt das." Damit scheint aber zumindest eines festzustehen: Pietro ist auf jeden Fall im Gespräch!

