Vom Siegertreppchen ans DSDS-Jurypult? Für Pietro (25) und Sarah Lombardi (25) auf jeden Fall vorstellbar! In der achten Staffel der beliebten Casting-Show sahnten die damals frisch Verliebten 2011 so richtig ab: Während Sarah auf dem zweiten Platz landete, holte Pietro sich sogar den Sieg. Die Beziehung des einstigen Traumpaares ist in der Zwischenzeit zwar gescheitert, die Liebe zu DSDS ist aber geblieben – und zwar so sehr, dass beide scharf auf einen Juryplatz sind.

Gegenüber Closer kam Pietro bei diesem Gedanken jedenfalls nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "DSDS ist mein Zuhause. Ich glaube, ich kann mich in jeden Kandidaten hineinversetzen, war ja selbst dabei. [...] Es wäre schon ein Traum von mir." Auch Sarah sei sofort mit dabei, wenn das entsprechende Angebot käme – doch was sagt der Pop-Titan dazu?

Dieter Bohlen (64) hat zu beiden noch regen Kontakt – dementsprechend knifflig wäre es im Ernstfall, sich für einen der Ex-DSDS-Finalisten zu entscheiden. "Pietro hat mit seinem letzten Song 'Señorita' alles abgerissen und schon den zweiten Nummer-eins-Hit seines Lebens gefeiert. [...] Aber Sarah hat eine hammermäßige Stimme", wog der Show-Schöpfer gegenüber Closer ab. Bis zur 16. Staffel 2019 hat Dieter ja noch mehr als genug Zeit, sich den Kopf zu zerbrechen.

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen in der ersten DSDS-Mottoshow 2018

