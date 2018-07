In wenigen Monaten ist es endlich so weit: Motsi Mabuse (37) und ihr Liebster Evgenij Voznyuk können ihr erstes gemeinsames Kind endlich in die Arme schließen! Erst vor wenigen Tagen verriet die Let's Dance-Jurorin, dass sie und ihr Schatz ein Mädchen erwarten. Um die Wartezeit auf ihr kleines Wunder jetzt noch einmal zu versüßen, überlegten sich Motis Freundinnen etwas ganz Besonderes: Sie überraschten die Bald-Mama mit einer Baby-Shower!

"Danke, dass ihr mich gestern verwöhnt habt, Mädels. Es war eine große Überraschung und ein wunderschöner Nachmittag", schrieb die überglückliche Motsi bei Instagram. In ihrer Story gewährte die Profitänzerin Einblicke in den großen Tag für ihren noch ungeborenen Spross. Die Farbe Rosa, passend zu ihrer kleinen Prinzessin, schien sich durch die gesamte Party zu ziehen: Girlanden, Muffins, Blumen und auch einige Getränke waren in dem zarten Ton gewählt. Auch der mit Zuckerstreuseln dekorierte Kuchen strahlte in Rosa und mit einer niedlichen Deko.

Die Baby-Shower ist nicht der einzige Grund, der bei Motsi für Glücksgefühle sorgt: Erst vor Kurzem feierten sie und Evgenij ihren ersten Hochzeitstag. "24.06.2017 – eins ist rum und wir haben noch unser ganzes Leben vor uns", schwärmte die verliebte Ehefrau zu einem gemeinsamen Pärchenbild auf ihrem Social-Media-Account.

Instagram / motsimabuse Der Kuchen bei Motsi Mabuses Babyshower-Party

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

