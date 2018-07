Da geht jemand voll in seiner Vaterrolle auf! Vor wenigen Wochen wurden Model Bonnie Strange (31) und Leebo Freeman (29) zum ersten Mal Eltern. Das monatelange Beziehungs-Wirrwarr der beiden endete darin, dass der Tattoo-Fan nicht bei der Geburt seines Töchterchens Goldie Venus Weilert dabei sein durfte. Wenige Tage später kam der frischgebackene Vater dann aber doch in den Genuss seiner Verantwortung – und mittlerweile kann er gar nicht mehr genug davon kriegen!

Auf Instagram lässt der 29-Jährige seine Follower an seinem Glück teilhaben. Der Schnappschuss hält einen entzückenden Vater-Tochter-Moment fest: Leebo füttert die kleine Goldie mit einem Fläschchen und das scheint nicht nur dem hungrigen Baby zu gefallen. "Gott, ich liebe es, ein Daddy zu sein", freut sich der Neu-Papa.

Auch in früheren Uploads wurde deutlich, wie vernarrt Bonnies Ex in die gemeinsame Prinzessin ist. Fans der Promi-Familie müssen auf die volle Schönheit des Mädchens allerdings noch verzichten. Bisher achteten sowohl Mama als auch Papa darauf, das Gesicht ihrer Goldie nicht zu zeigen.

Splash News Leebo Freeman und Bonnie Strange bei der "Bread & Butter" 2017

Instagram / leebothestampde Leebo Freeman, amerikanischer Schauspieler

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange und ihre Tochter Goldie Venus Weilert

