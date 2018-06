Verzückte Vaterfreunden bei Leebo Freeman (29)! Am 21. Mai wurden er und seine Ex-Freundin Bonnie Strange (31) Eltern der kleinen Goldie Venus. Das Baby hat das Leben des Male-Models gehörig auf den Kopf gestellt: Es vergeht kein Tag, an dem Leebo nicht über seine putzige Prinzessin spricht. Immer wieder lässt er via Social Media verlauten, wie sehr er sie vermisse, wenn sie gerade nicht bei ihm ist. Jetzt bezaubert der glückliche Daddy seine Fans mit ein paar Pics, die ihn in seltener Zweisamkeit mit seinem Ein und Alles zeigen.

Der 29-Jährige ist völlig vernarrt in seinen Schatz und seiner neugierigen Community möchte er die Vater-Tochter-Idylle nicht vorenthalten. In seiner Instagram-Story teilte er zwei Fotos, auf denen er Goldie in den Armen hält. Sogar mit einem kurzen Clip versorgte er seine Follower. Das Kind zappelt freudig vor sich hin – der Papa grinst bis über beide Ohren. Pünktlich zum Vatertag am Sonntag hatte Leebo seine Abonnenten bereits mit einem Goldie-Schnappschuss verwöhnt. "Ich bin Vater und ich freue mich darauf, dein wundervolles Herz durch diese dynamische Welt zu führen", hieß es in der Liebeserklärung an sein Fleisch und Blut.

Was die Neugierde der Leebo-Fans anstachelt, ist die Tatsache, dass er Goldies Gesicht mit einem Herz-Emoji verdeckt. Wann er und Bonnie ihr Töchterchen wohl endlich komplett zeigen? Immerhin hat die Mama bereits einen Instagram-Account für den Nachwuchs angelegt. Was denkt ihr? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman, Male-Model

Anzeige

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman mit seiner Tochter Goldie Venus

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de