Mit der finalen achten Staffel Game of Thrones wird die erfolgreichste Serie aller Zeiten 2019 ihr fulminantes Ende finden. Während der Abschluss der Dreharbeiten bei vielen Fans des HBO-Hits schon jetzt für lange Gesichter sorgen dürfte, halten sich die Schauspieler der Erfolgsproduktion scheinbar lieber mit positiven Erinnerungen auf. Kurz nachdem die letzte Klappe gefallen ist, ließen es die Stars jetzt noch einmal ordentlich krachen!

Bei einer Mega-Party in Belfast stießen zahlreiche Darsteller am vergangenen Samstag auf die letzten Jahre an. Mit dabei waren, wie man den ersten Paparazzi-Schnappschüssen entnehmen kann, aber nicht nur Cast-Members wie Joe Dempsie (Gendry), Hannah Murray (Goldy) und Pilou Asbaek (Euron Graufreud), sondern auch hochkarätige Hollywood-Stars wie Jamie Dornan (36)! Der Fifty Shades of Grey-Hottie stürzte sich mit Vergnügen ins Getümmel und knipste zahlreiche Fotos mit aufgeregten Fans.

Wer den Kampf um den eisernen Thron am Ende gewinnen wird, ist natürlich streng geheim. Sansa-Darstellerin Sophie Turner (22) konnte sich vor lauter Aufregung zuletzt aber kaum zügeln und gab gegenüber dem Onlinemagazin Gold Derby ein erstes, dramatisches Detail preis: "Es wird blutiger als jemals zuvor! Es wird noch mehr Tode geben und eine richtige emotionale Qual sein."

Splash News Einige "Game of Thrones"-Stars auf dem Weg zur Abschiedsparty

Splash News Jamie Dornan mit einem Fan in Belfast

Valerie Macon / Getty Images Sophie Turner bei den Golden Globes 2017

