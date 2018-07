Lange Beziehungen sind in der Entertainment-Branche eher eine Seltenheit. Supermodel Karolina Kurkova (34) bildet eine von wenigen romantischen Ausnahmen. Vor einem ganzen Jahrzehnt lernte sie ihren Ehemann Archie Drury kennen. Seit ihrem 24. Lebensjahr liebt sie den Schauspieler, neun Jahre trägt sie sogar schon ihren Ehering am Finger. Warum es zwischen der Schönheit und dem Vater ihrer zwei Söhne immer noch funkt, verriet Karolina ihren Fans jetzt im Social-Web.

Archie schlendert bestens gelaunt in einem blauen Hemd und einem beigefarbenen Jackett eine Straße in New York entlang. An einem Arm: seine wunderschöne Ehefrau. Karolina trägt ein gepunktetes Kleid und ein breites Lachen im Gesicht. Das Gute-Laune-Pic teilte die gebürtige Tschechin auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie ihren ultimativen Beziehungstipp: "Wir können immer noch gemeinsam lachen. Lachen ist die beste Therapie für jedes Couple. Man sollte nicht zu ernst werden." Ihre Follower sollten nie vergessen, dass man sich in einer Beziehung gegenseitig unterstützen muss.

Dass die beiden den gleichen Humor haben, machte die 34-Jährige im Mai mit einem Posting deutlich. Um seine Liebste vor einem öffentlichen Fashion-Fail zu bewahren, biss der Produzent einen Faden von ihrem Blazer ab. Weshalb die zwei das Lachen in dem Instagram-Clip nicht unterdrücken konnten? Der Faden befand sich recht dicht an Karolinas Dekolleté.

Karolina Kurkova/Instagram Archie Drury und Karolina Kurkova mit ihren Kindern Tobin und Noah

Jamie McCarthy/Getty Images for EJAF Archie Drury und Karolina Kurkova

Getty Images Karolina Kurkova und Ehemann Archie Drury

