Pietro Lombardi (26) macht ernst: Der Sänger möchte bis zum wohlverdienten Sommerurlaub noch ordentlich abspecken. Fünf Kilo will Pie verlieren und sportelt sich daher nach und nach zum perfekten Körper! Sein Diät-Auftakt lief schon mal ganz gut – doch das reicht ihm noch lange nicht: "1,5 Kilo abgenommen, das ist ganz okay, aber es muss weitergehen", erzählte er ganz enthusiastisch in seiner Instagram-Story.

