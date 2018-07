Susan Sideropoulos (37) muss keine Angst vor Foto-Fails à la Daniela Katzenberger (31) haben! Die Katze sorgte kürzlich mit einem ausgeplauderten Foto-Fauxpas für ordentlich Aufmerksamkeit. Weil Töchterchen Sophia (2) sich schon so gut mit Smartphones auskennt, hätte der kleine Spross beinahe ein peinliches Nacktfoto von Dani auf Instagram gepostet. GZSZ-Star Susan ist von diesem Vorfall ganz schön überrascht – denn bei ihren zwei Söhnen könnte so etwas gar nicht passieren: "Also meine Kinder wissen gar nicht, was Instagram ist!", verriet die Blondine im Promiflash-Interview.

