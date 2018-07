Ein paar Kilo mehr machen June Shannon offenbar gar nichts aus! Die Mama von Reality-Sternchen Honey Boo Boo (12) alias Alana Thompson hatte in den vergangenen Jahren stolze 136 Kilo abgespeckt. In ihrer neuen Form fühlte sich der TV-Star dann pudelwohl – doch in letzter Zeit holte sie der berüchtigte Jo-Jo-Effekt ein. Trotz einiger Pfündchen mehr ließ sie sich jetzt bei einem Fotoshooting in sexy Wäsche ablichten.

Gerade erst lief im US-Fernsehen die zweite Staffel ihrer Reality-Doku "From Not to Hot" an. Darin verriet Mama June, dass sie wieder zugenommen hätte – etwa elf Kilo. Den geplanten Termin beim Fotografen nahm sie dennoch wahr und posierte freizügig für die Kamera. Das waren nicht ihre ersten Aufnahmen im knappen Outfit: Schon kurz nach ihrem spektakulären Kiloverlust im letzten Jahr erfüllte sie sich ihren Traum von einer Bildereihe als Baywatch-Nixe und ließ sich im roten Badeanzug fotografieren.

Begleitet wurde June zu diesem Shooting von ihrem neuen Freund Geno Doak. Mittlerweile könnte die Blondine sich sogar vorstellen, ihn zu heiraten – auch wenn ihr Liebster sich bei diesem Thema bisher noch etwas zieren soll.

WENN June Shannon in "From Not to Hot" Staffel 2

WENN June Shannon in "From Not to Hot" Staffel 2

Splash News Alana Thompson alias Honey Boo Boo und Mama June Shannon in New York

