Honey Boo Boo will ihren Partner Dralin noch nicht heiraten

Alana Thompson, die ihren Fans auch unter dem Namen Honey Boo Boo (19) bekannt sein dürfte, hat kürzlich über ihre Zukunft mit ihrem langjährigen Partner Dralin Carswell gesprochen. Obwohl sie in New York mit einem funkelnden Diamantring am Finger gesichtet wurde, stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar, dass eine Hochzeit für sie aktuell noch nicht infrage kommt. Gegenüber E! News erklärte sie, dass sie erst nach dem Abschluss ihrer Ausbildung an der Regis University in Colorado einen solchen Schritt in Erwägung ziehen wolle. "Eine Hochzeit ist teuer und mit viel Arbeit verbunden", sagte Alana und fügte hinzu, dass eine gemeinsame Zukunft aber durchaus geplant sei.

Alana und Dralin sind seit fast vier Jahren ein Paar und scheinen glücklicher denn je. In Interviews betonte sie, dass die beiden gut harmonieren und sie sich eines Tages vorstellen könne, eine eigene Familie zu gründen. Doch auch hier plane sie nichts überstürzt: "Ich will vielleicht zwei Kinder, aber nicht so bald." Dabei überlegt die frühere Schönheitskönigin, ob sie ihren Nachwuchs dem Rampenlicht aussetzen möchte. Nach vielen negativen Erfahrungen in der Öffentlichkeit möchte Alana ihren zukünftigen Kindern die Wahl überlassen, ob sie Teil dieser Welt sein wollen.

Von Kindesbeinen an stand Alana vor der Kamera. In ihrem neuen Lifetime-Biopic "I Was Honey Boo Boo" thematisiert die junge Frau die Herausforderungen, mit denen sie als Kinderstar zu kämpfen hatte. Der Streifen beleuchtet, wie die einst so fröhlich wirkende Alana und ihre Familie hinter geschlossenen Türen mit erzwungenem Lächeln, Tränen und einem Gefühl von Unsicherheit zu kämpfen hatten.

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo im Mai 2023

Getty Images Alana "Honey Boo Boo" Thompson, Reality-TV-Star

