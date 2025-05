Honey Boo Boo bekam für Realityshows angeblich kein Geld

Alana Thompson, bekannt aus der TLC-Show "Here Comes Honey Boo Boo", sorgte kürzlich mit einer schockierenden Aussage für Aufsehen. Die heute 19-Jährige behauptete in einem Interview mit People, niemals Geld aus ihrer Zeit als Kinderstar erhalten zu haben. Ihre Mutter June Shannon, auch bekannt als "Mama June", habe außerdem 35.000 Dollar [31.105 Euro] ihrer Einnahmen aus der Teilnahme an "Dancing with the Stars" entwendet. Das Geld soll Shannon zwar kürzlich zurückgegeben haben, jedoch ohne jegliche Entschuldigung. "Es gab kein 'Es tut mir leid'", so Alana.

Die turbulente Kindheit des Realitystars war geprägt von Schwierigkeiten. Ihre Mutter kämpfte jahrelang mit Drogenproblemen, die letztendlich dazu führten, dass Alanas ältere Schwester Lauryn Efird das Sorgerecht für sie übernahm, als sie 14 Jahre alt war. Trotz dieser Herausforderungen schloss Alana die Schule ab und verfolgt nun ihren Traum, Krankenschwester zu werden. Sie lebt inzwischen in Colorado und studiert dort zusammen mit ihrem langjährigen Freund Dralin Carswell. Ihre Beziehung zu ihrer Mutter scheint sich zwar gebessert zu haben, jedoch blickt Alana mit gemischten Gefühlen auf deren Vergangenheit zurück: "Es war schwer zu vergeben, aber am Ende des Tages ist sie meine Mom."

Alanas Geschichte wirft ein Licht auf die Schattenseiten des Blitzlichtgewitters, unter dem sie als Kind stand. Dies zeigt sich auch in ihrem kürzlich angekündigten Lifetime-Biopic, das näher auf die Herausforderungen eingeht, die sie als Kinderstar zu bewältigen hatte. Der Film beleuchtet sowohl die glamourösen Schönheitswettbewerbe als auch die komplexen Familienverhältnisse mit ihrer Mutter. Alana selbst erklärt, dass sie mit dem Biopic zeigen möchte, wie sie trotz widriger Umstände ihre Ziele verfolgt und ihr Leben in eine positive Richtung gelenkt hat. Sie hofft, anderen in ähnlichen Situationen Mut zu machen.

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

Getty Images Honey Boo Boo und Mama June, Juli 2018 in Los Angeles

