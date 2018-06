Sie will es wieder tun! Reality-Star June Shannon machte in den letzten Jahren eine Extrem-Transformation durch. Die Mutter von TV-Sternchen Honey Boo Boo (12) verlor sagenhafte 136 Kilo. In ihrem neuen Leben lässt die US-Amerikanerin sich für ihre Fernsehshow "Mama June: From Not to Hot" begleiten. Fans durften in der Vergangenheit darin auch ihren neuen Freund Geno Doak kennenlernen. Den möchte June jetzt auch endlich heiraten.

Ab Mitte Juni werden die neuen Folgen des Formats zu sehen sein. The Hollywood Gossip berichtete nun schon vorab von einigen pikanten Szenen. So werde June mit ihrem Geno Hochzeitsroben anschauen gehen und dabei so richtig in Heiratsstimmung kommen: "Als ich in den Shop reinkam und all die Brautkleider sah, fühlte ich, dass ich auch mal so eines tragen möchte." Ihr Schatz ist von dem vielen Weiß und der Idee allerdings nicht sonderlich angetan. Doch June kennt auch die Gründe dafür: "Ich denke, Geno will mich heiraten, aber ich glaube, er hat Angst, weil seine erste Ehe nicht gehalten hat."

Auch für June wäre es nicht der erste Versuch. Mit dem Vater ihrer jüngsten Tocher Alana alias Honey Boo Boo trat sie 2013 vor den Altar, damals aber nicht in einem weißen Dress. Ihre Beziehung hielt nicht – mit Geno soll das nun anders werden!

WENN.com June Shannon und Geno Doak in "Mama June: From Not to Hot"

Anzeige

WENN.com June Shannon, Honey Boo Boo und Geno Doak

Anzeige

Jonathan Leibson / Getty Images Pumpkin, Sugar Bear, Honey Boo Boo und Mama June

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de