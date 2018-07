Gibt es einen neuen Mann in Lucy Hales (29) Leben? Seit ihrer Trennung von Anthony Kalabrette im Mai 2017 gilt der Pretty Little Liars-Star offiziell als Single. Zwar soll sie in den vergangenen Monaten nach dem Liebes-Aus keinen festen Freund gehabt haben, immer wieder wurden der Schauspielerin aber Romanzen mit Hollywood-Kollegen nachgesagt. Nach Riley Smith soll Lucy jetzt mit "The Middle"-Hottie Ryan Rottman (34) anbandeln!

Wie E! News berichtet, sind die beiden am Montag gesehen worden, wie sie sich am Morgen im kalifornischen Studio City zusammen einen Kaffee geholt haben. Dabei wirkten sie nicht nur sehr vertraut miteinander, Lucy und Ryan sind außerdem Händchen haltend durch die Gegend geschlendert, wie Paparazzi-Aufnahmen beweisen. Die Bilder sind wohl ein klares Indiz dafür, dass es zwischen den beiden gefunkt hat.

Während bei Lucy im Moment alles im Zeichen erster Verliebtheit steht, ist ihre ehemalige Serienkollegin Sasha Pieterse (22) bereits ein paar Schritte weiter in ihrer Beziehung. Schon im Alter von zarten 19 Jahren bekam sie von ihrem Freund Hudson Sheaffer einen Antrag. Vor gut einem Monat hat sie ihn nach drei Jahren Verlobungszeit endlich geheiratet.

Splash News Lucy Hale, Schauspielerin

Splash News Ryan Rottman, Schauspieler

Instagram / sashapieterse Sasha Pieterse und Hudson Sheaffer

