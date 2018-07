Ihr Kinderlein lächelt! Wie man gekonnt vor der Kamera posiert, weiß Chrissy Teigen (32) als erfolgreiches Model natürlich. Zahlreiche Cover zierte die Frau von Sänger John Legend (39) bereits und auch auf ihren Social-Media-Plattformen tummeln sich die heißen Aufnahmen der Kochbuchautorin. Wenn ihre zwei Kinder allerdings mit im Spiel sind, ist es auch für die Shooting-erprobte Beauty eine Herausforderung, das perfekte Foto zu schießen. Doch Chrissy nimmt es mit Humor! So auch jetzt mit einer besonders ehrlichen Bildbeschreibung zum Thema Familien-Pic!

Nicht, dass ihr Töchterchen Luna Simone (2) und Babyboy Miles nicht fotogen wären, im Gegenteil – doch Chrissys zwei Lieblinge scheinen einfach nicht immer Lust darauf zu haben, sich vor der Kamera von ihrer besten Seite zu zeigen: "Soll ich das Bild posten, auf dem sein Kopf nicht gut gestützt aussieht, mein Gesicht aber gut und Luna keinen Bock mehr hat, das, auf dem ich seinen Kopf halte, mein Gesicht aber nur okay aussieht und Luna keinen Bock mehr hat, oder das, auf dem er weint, mein Gesicht okay aussieht und Luna keinen Bock mehr hat?", fragt sich die 32-Jährige deshalb unter einem Instagram-Bild, das sie dann schließlich mit dem weinenden Miles und einer genervten Luna an einer Strandbar zeigt. Einzig die Zweifachmama strahlt glücklich in die Linse!

Dass Chrissy gerne über sich selbst lacht, zeigte sie erst kürzlich mit einem Posting zu ihrer Beauty-Routine. Darauf sieht man sie mit einer weißen Gesichtsmaske über einem Dampfbad hockend. Chrissys Beschreibung dazu: "Gesichtsmaske, Wärmekissen, Vagina-Dampfbad – ich weiß nicht, ob irgendwas davon funktioniert, aber es kann nicht wehtun, richtig? 'Vagina entspannt sich.'"

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna Simone

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Söhnchen Miles

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Gesichtsmaske

