Die Fashion Week versetzt die deutschen Promi-Mädels in große Aufregung – schuld daran ist Alessandra Ambrosio (37)! Am vergangenen Montag startete in Berlin ein weiteres Mal die beliebte Modewoche. Mit zahlreichen Shows und coolen Events verzaubert die Veranstaltung schon jetzt die Besucher. Und die Stargäste können sich sehen lassen: So kam in diesem Jahr unter anderem Ex-Victoria's Secret-Model Alessandra in die Hauptstadt – und verdrehte den anwesenden Ladys den Kopf!

Da werden selbst die prominenten Frauen zu Fan-Girls! Nach Alessandras atemberaubendem Auftritt auf dem roten Teppich der LASCANA Fashion Show kam besonders Daniela Katzenberger (31) im Promiflash-Interview kaum aus dem Schwärmen raus: "Sie ist schon sehr faszinierend, Victoria’s Secret ist schon ne Riesenmarke, da laufen die schönsten Frauen der Welt, und dass sich so eine so unter uns bewegt, als wäre sie ein Alien. Aber es ist wirklich so, als wäre sie von einem anderen Planeten!" Auch Moderatorin Jana Julie Kilka (31) konnte nicht anders, als die brasilianische Powerfrau zu bewundern. "Sie ist auf jeden Fall eine Vorbild-Frau, eine Frau, die alles unter einen Hut bekommt, Familie, Beziehung, mega-erfolgreich!", erklärte sie begeistert.

Nach der heißen Bikini-Präsentation bildete sich zudem schnell eine Traube um die 37-Jährige – denn alle Promis wollten ein Selfie mit der schönen Zweifach-Mutter. Jana Ina Zarrella (41), Evelyn Burdecki und auch die Katze ergatterten schlussendlich einen Schnappschuss mit Alessandra.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Alessandra Ambrosio bei der LASCANA Fashion Show

AEDT/ Wenn.com Jana Julie Kilka, Schauspielerin und Moderatorin

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarella und Alessandra Ambrosio, Fashion Week Berlin 2018

