Ein Engel in Berlin – jedenfalls ein ehemaliger von Victoria's Secret: Alessandra Ambrosio (37) war am Montag zu Besuch auf der Fashion Week. Dort präsentierte das Model als Markenbotschafterin die aktuelle Dessous-Kollektion von Lascana. Die Besucher waren von Alessandras Lingerie-Linie "Your World. Your Rules." zwar angetan, doch ihre bloße Anwesenheit überstrahlte den bezaubernden Hauch von nichts. Außerdem beeindruckte die Laufsteg-Schönheit mit einer klaren Botschaft: "Ich möchte, dass sich Frauen noch mehr durchsetzen, ihre Power zeigen", sagte die 37-Jährige im Promiflash-Interview.

