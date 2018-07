Am vergangenen Sonntag wollte Leonard Freier (33) mit seiner Familie das gute Wetter in Berlin genießen. Doch der Ausflug nahm ein schlimmes Ende: Der Ex-Bachelor, seine Mutter und sein Vater wurden nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert! Während die Männer mit leichten Verletzungen davonkamen, zog sich Claudia einen mehrfachen Bruch am Arm zu – und musste operiert werden. Jetzt hatte Leonard aber wieder gute Nachrichten: Seine Mama hat den Eingriff erfolgreich gemeistert!

In seiner Instagram-Story bedankte sich Leo nun für die unzähligen lieben Nachrichten, die ihn in den letzten Tagen erreicht hatten. "Meine Mama hat die OP gut überstanden und ist jetzt aus dem Aufwachraum zurück auf die Station gekommen", erklärte der sichtlich erleichterte Unternehmer. In dem kurzen Clip taucht auch seine Mutter für einen Moment auf, die müde in die Kamera grüßt, während sie in ihrem Krankenbett liegt. "Ihr geht es noch nicht so gut, wie man sieht, sie bekommt starke Schmerzmittel", erklärte der ehemalige Rosenkavalier weiter.

Bereits kurz nach dem Crash hatte Leonard Entwarnung gegeben, dass es seinem Vater und ihm trotz kleinerer Blessuren gut gehe. Auch sein Töchterchen Aurora hat alles ohne Verletzungen überstanden – sie saß zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem Kumpel von Leo in einem anderen Wagen. Aktuell sucht das TV-Gesicht noch nach Zeugen.

Der Bachelor, RTL Leonard Freier mit seinen Eltern

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, Ex-Bachelor

Matthias Nareyek/ Getty Images for Sportalm Leonard Freier bei der Berlin Fashion Week

