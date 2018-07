Ein Schock für Leonard Freier (33) und seine Familie! Eigentlich läuft für den einstigen Rosenkavalier derzeit alles wie am Schnürchen: Erst vor knapp einem Monat heiratete er Caona, die Liebe seines Lebens und Mutter seiner kleinen Tochter Aurora. Doch nun erlebte der Unternehmer einen wahren Schreckmoment mit bösen Folgen: Nach einem Auto-Crash sind Leonard und seine Eltern in ärztlicher Behandlung!

Auf seinem Instagram-Profil erklärte der Ex-Bachelor seinen Fans, was passiert ist: Auf dem Berliner Ostpreußendamm hatten er, seine Mutter und sein Vater gegen 14:30 Uhr einen Autounfall. "Wir drei sind im Krankenhaus und werden auch alle mindestens eine Nacht hier bleiben. Meine Mutter hat sich mehrfach den Arm gebrochen und wird hoffentlich morgen noch operiert", schrieb der 33-Jährige unter seinen aktuellen Post. Leonard selbst und sein Vater haben innere Verletzungen, wie er in einer Story weiter erklärt, dabei handele sich jedoch um Kleinigkeiten.

Während seine Mama furchtbare Schmerzen leide, gehe es seinem Töchterchen zum Glück gut: Aurora befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem Kumpel Leonards in einem anderen Wagen. Nun will der Influencer seine große Reichweite nutzen, um Zeugen vom Unfallort zu finden und hat laut eigener Aussage auch schon erste hilfreiche Zuschriften erhalten. Außerdem bedankte er sich bei einer anonymen Ersthelferin, die auch den Rettungswagen gerufen habe.

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, Ex-Bachelor

Der Bachelor, RTL Leonard Freier mit seinen Eltern

AEDT / WENN.com Leonard Freier und Caona bei der Maybelline Urban Catwalk Fashion Show

