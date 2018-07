So verknallt zeigt Mario Götze (26) sich selten! Der Fußballspieler heiratete im vergangenen Mai ganz heimlich seine große Liebe Ann-Kathrin Brömmel (28). Der Sportler und seine frischgebackene Ehefrau zeigen sich seitdem stets superhappy in der Öffentlichkeit. Auch wenn man es ihm ansehen kann – über seine Gefühle für das Model äußerte sich der Deutschland-Kicker bisher nur ab und zu. Jetzt postete Mario eine rare Liebesbotschaft an seine Ann-Kathrin!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Fußballspieler nun ein niedliches verschmustes Selfie mit seinem Schatz. Darunter richtete er rührende Zeilen an seine Liebste: "Eine gutherzige, wunderschöne, kluge und hart arbeitende Frau. Danke, dass du mich so sein lässt, wie ich bin!" Sie unterstütze Mario immer, egal was passiert. Über diese romantischen Worte hat Ann-Kathrin sich sicherlich gefreut – zumal so ein Post von ihm eine wahre Seltenheit ist.

Auch die Fans sind hingerissen von Marios verliebter Widmung an seine Frau. "Wow! So tolle Worte! Er scheint sie echt sehr zu lieben","Wie süß, ihr seid mein absolutes Traumpaar!", lauten nur zwei der Kommentare der begeisterten User. Hättet ihr gedacht, dass der Fußballer zu so einer tollen Liebesbotschaft fähig ist? Stimmt ab!

Victor Boyko/Getty Images Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin bei der Fashionweek in Milan, Juni 2018

Anthony Harvey/Getty Images for MTV Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin

Alexander Hassenstein/Getty Images Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin, 2016

