Bei Bibi Heinicke (25) ist nicht nur die Baby-Vorfreude schon ganz groß! Die YouTuberin freut sich auf den ersten Nachwuchs mit ihrem langjährigen Freund Julian Claßen (25): In etwa drei Monaten soll ihr Söhnchen zur Welt kommen. Nachdem ihr Babybauch zunächst vergleichsweise klein ist, beobachtet die Klick-Queen nun einen gewaltigen Sprung: "Wie monströs mein Bauch aussieht", stellt sie auf Instagram fest. In der 27. Schwangerschaftswoche kein Wunder: Jetzt hat der Kleine in ihrem Bauch etwa die Größe einer Zucchini!

