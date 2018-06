Nur noch 13 Wochen bis zur Geburt: YouTuberin Bibi Heinicke (25) ist heute in die 27. Schwangerschaftswoche gekommen! Promiflash erklärt, was die Bald-Mami und ihren Knirps jetzt erwartet. Der Bauch der Webqueen hat nun eine beachtliche Größe erreicht – ihr Sohnemann braucht nämlich richtig viel Platz. Zwar kann das Baby noch eifrig Purzelbäume schlagen, doch der Kleine ist mittlerweile so groß wie eine Zucchini! Neben Rückenschmerzen und Schwangerschaftskilos hat die Influencerin aktuell auch noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen: dem "Restless Leg Syndrom"! Hierbei fühlen sich die Beine vieler werdender Muttis oft taub an, wenn diese nicht ausreichend bewegt werden.

