Große Freude bei allen Fans von Niall Horan (24). Mittlerweile sind gut neun Monate vergangen, seit der irische Songwriter mit seinem Album "Flicker" sein Debüt als Solokünstler gab. Mit den Auskopplungen "This Town" und "Slow Hands" landete er sogar zwei Hits. Vor rund einem Monat hat Niall Horan mit Country-Star Maren Morris (28) ein Duett veröffentlicht. Nun gibt es weiteren musikalischen Nachschub, wie der Sänger in einem Social-Media-Posting verriet. Am 6. Juli wird er eine brandneue Single auf den Markt bringen.

Wie der Musiker auf seinem Twitter-Profil verkündete, wird das Lied "Finally Free" heißen und ab Freitag über die Ladentische wandern. Der Song wird auf dem Soundtrack zum US-amerikanischen 3D-Animationsfilm "Smallfoot" erscheinen. Der Kinostart in Deutschland ist der 11. Oktober, Fans in den USA können sich bereits am 28. September über den Film freuen. Der 24-Jährige ist laut eines Tweets total begeistert von dem Streifen: "Von dem Moment an, als ich den ersten Clip gesehen habe, war ich sofort hin und weg." Seinem Posting fügte er dann noch ein Cover des Soundtracks hinzu.

Der Sänger veröffentlichte am 20. Oktober 2017 sein Debütalbum "Flicker", an dem er eineinhalb Jahre gearbeitet hatte. Bereits Ende August begann er seine einjährige Welttournee, um das Album zu promoten. Doch nach seinem letzten Auftritt am 23. September 2018 in Florida will sich der Brite eine Auszeit gönnen, um endlich seine zweite Soloscheibe fertigzustellen.

Neil P. Mockford/Getty Images Niall Horan bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung

Dia Dipasupil/Staff/Getty Images Niall Horan bei einem Konzert in New York

Mike Coppola/Staff/Getty Images Niall Horan bei einem Konzert in New York

