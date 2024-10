"Liebe dich, Bruder": Auch Niall zollt Liam Payne den Tribut

Gestern stand die Welt für einen kurzen Moment still, als bekannt wurde, dass Liam Payne (✝31) viel zu jung gestorben ist. Der Star von One Direction stürzte von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires in den Tod. Zurück bleiben seine trauernde Familie, Millionen von Fans mit gebrochenen Herzen – und seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (30), Zayn Malik (31) sowie Louis Tomlinson (32). Nun macht auch Niall Horan (31) auf Instagram deutlich, wie erschüttert er von Liams Tod ist. "Liam hatte so viel Energie und eine Leidenschaft für die Arbeit, die ansteckend war. Er war der Strahlendste in jedem Raum und hat immer alle glücklich und zufrieden gemacht", schreibt der Musiker in seinem emotionalen Statement.

Liam verbrachte die letzten Tage vor seinem tragischen Tod in Argentinien, wo Niall einige Konzerte spielte, die er auch besuchte. "Ich fühle mich geehrt, dass ich ihn noch sehen konnte. Traurigerweise wusste ich nicht, dass als ich ihm auf Wiedersehen sagte und ihn umarmte, ich damit für immer Lebewohl sagen würde. Es ist herzzerreißend", trauert Niall in seinem Post weiter. All das Lachen und die kleinen Dinge im Leben, die sie zusammen teilten, seien nun von Traurigkeit geprägt. "Ich danke dir für alles, Payno. Ich liebe dich, Bruder", schließt Niall sein Schreiben ab.

Liam wurde nur 31 Jahre alt. Aktuell wird sein Tod noch untersucht. Gestern waren einige neue Details zu seinem Ableben bekannt geworden. So starb der Sänger an einem mehrfachen Trauma, welches innere und äußerliche Blutungen hervorrief, wie The Mirror berichtete. Ob sein Tod ein Unfall oder vorsätzlich war, ist ebenfalls noch unklar. Der Brite soll kurz vorher jedoch durch aggressives Verhalten aufgefallen sein und sogar sein Hotelzimmer verwüstet haben.

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Getty Images Liam Payne im Oktober 2021

