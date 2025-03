Keine Reunion: Niall Horan arbeitet an viertem Solo-Album

Niall Horan (31), der mit One Direction weltberühmt wurde, hat bestätigt, dass er an seinem vierten Solo-Album arbeitet. Der Sänger verriet in einem Interview mit Golf Pass, dass er bereits Ideen sammelt und noch in derselben Woche mit dem Schreibprozess beginnen wolle. "Das ist eine Exklusivmeldung, Leute: Ich arbeite an einem neuen Album", erklärte der Musiker. Schon zuvor hatte er seine Fans mit Instagram-Posts neugierig gemacht, in denen er Fotos von akustischen Gitarren und aus einem Musikstudio teilte.

Nachdem Niall kürzlich seine Tour zum Album "The Show" abgeschlossen hatte, scheint er bereit für den nächsten Schritt zu sein. Dabei arbeitet er offenbar weiterhin eng mit Songwriter Julian Bunetta zusammen, der schon Hits für One Direction wie "Night Changes" und "Story Of My Life" geschrieben hat. Fans reagierten begeistert in den sozialen Medien, als Niall ein Foto aus einem Musikstudio mit Julian teilte. Ein Nutzer kommentierte beispielsweise: "Nialler, du bist zurück, ich habe dich vermisst." Neben der Vorfreude trauern seine Fans aber auch weiter um den tragischen Verlust seines ehemaligen Bandkollegen Liam Payne (✝31), der im Oktober verstorben ist. Auch Niall teilte damals seine Trauer und Erschütterung.

Abseits der Bühne lebt Niall ein eher privates Leben und bleibt dennoch eng mit seinen Fans verbunden. Seit der Bandpause von One Direction im Jahr 2016 hat sich der Ire als Solo-Künstler etabliert und erfolgreich neue Wege eingeschlagen. Mit Alben wie "Flicker" und "Heartbreak Weather" eroberte er die Charts und zeigte zugleich seine wandelbare musikalische Seite. Seine Fans feiern nicht nur seinen Erfolg, sondern auch seine Bodenständigkeit.

MEGA / JOKER / CESAR RIVERA / RAMEY P One Direction bei den MTV Video Music Awards 2013

Getty Images Niall Horan im Juni 2023

