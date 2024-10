Niall Horan erstmals nach Liams Tod in London gesichtet

Ihm ist die Trauer ins Gesicht geschrieben! Am Mittwoch ist Liam Payne (✝31) nach einem Sturz vom Balkon gestorben. Fans, Familie und Wegbegleiter bekundeten bereits im Netz ihr Beileid – seine One Direction-Kollegen schwiegen bisher. Doch nun wurde Niall Horan (31) das erste Mal nach Bekanntwerden der tragischen Nachricht gesehen. Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem Mirror vorliegen, zeigen den Musiker ziemlich geknickt. Mit einer dunklen Sonnenbrille, einem Baseballcap und lässigen Klamotten schlenderte er mit seiner Freundin Amelia durch London.

Sichtlich angeschlagen versucht sich der "Heaven"-Interpret offenbar abzulenken – denn erst kürzlich feierten er und Liam noch in Argentinien eine Reunion, denn am 2. Oktober besuchte der 31-Jährige eine Show von Niall. "Wir fliegen nach Argentinien. Erstens, weil wir müssen, zweitens, weil wir wollen, und drittens, weil Niall Horan dort spielt und ich denke, wir gehen einfach hin und sagen 'Hallo'. Es ist schon eine Weile her, dass ich und Niall miteinander gesprochen haben", schrieb Liam via Snapchat.

Neben den Fans und Wegbegleitern ist auch seine Familie am Boden zerstört. In einem ersten Statement drückten sie ihre Trauer aus. "Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten", ließen seine Liebsten via Mirror verlauten und fügten hinzu: "Wir unterstützen einander so gut wir können als Familie und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit".

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Niall Horan und Liam Payne im Dezember 2015

