Harry Styles und Co. kommen bei Liam Paynes Beerdigung an

Das erste Mal seit neun Jahren versammeln sich die Mitglieder von One Direction für einen gemeinsamen Auftritt – leider zu einem unglaublich traurigen Anlass. Heute findet die Beerdigung des vergangenen Monats verstorbenen Liam Payne (✝31) statt. Auf Bildern, die unter anderem The Sun vorliegen, sieht man die Band-Kollegen vereint: Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) erweisen Liam in schwarzen Anzügen und dunklen Sonnenbrillen die letzte Ehre.

Neben den "What Makes You Beautiful"-Stars versammelten sich auch die Familie und unzählige Freunde des Musikers, Liam gebührend zu verabschieden. Unter den Trauergästen ist auch Kate Cassidy, die Partnerin des "Teardrops"-Interpreten. Am 16. Oktober verbreitete sich die schreckliche Nachricht wie ein Lauffeuer: Beim Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Mexiko verlor der Brite sein Leben – die Rettungskräfte konnten nach ihrem Eintreffen nur Liams Tod feststellen.

Wenige Tage nach dem tragischen Tod des 31-Jährigen meldeten sich seine ehemaligen Band-Kollegen in einem gemeinschaftlichen Statement, um ihre Trauer und Erschütterung über die schreckliche Nachricht auf Social Media mit ihren Fans zu teilen: "Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer geschätzt. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn ebenso sehr geliebt haben wie wir. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam." Im Anschluss fand jedes Mitglied noch individuelle Worte für ihren verlorenen Freund. "Liam lebte offenherzig und mit viel Gefühl, er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war", fand Harry besonders emotionale Worte, denen sich Zayn anschloss: "Ich werde alle Erinnerungen, die ich mit dir habe, für immer in meinem Herzen bewahren, es gibt keine Worte, die erklären oder rechtfertigen, wie ich mich gerade fühle, außer zutiefst am Boden zerstört zu sein."

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Getty Images Kate Cassidy bei der Bestattung von Liam Payne, November 2024