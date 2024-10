Vor tragischem Tod: Liam Payne feierte mit Niall Reunion

Vor wenigen Stunden wurde die schockierende Nachricht publik, dass Liam Payne (✝31) nach einem Balkonsturz in Argentinien verstorben ist. Er war Anfang Oktober ursprünglich in das südamerikanischen Land gereist, um ein Konzert seines früheren One Direction-Kollegen Niall Horan (31) zu besuchen. Wie neuste Aufnahmen verschiedener Fans auf X nun zeigen, schien er dabei jede Menge Spaß zu haben: In bester Stimmung klatschte er zur Musik mit, tanzte und posierte für Fotos und Videos der ihn umgebenden Fans.

Dass er sich Nialls Show anschauen werde, kündigte der verstorbene Musiker zuvor auf seinem Snapchat-Account an. Dabei sollte es aber nicht nur bei einem bloßen Besuch bleiben. Viel mehr wollte sich Liam nach langer Zeit mal wieder mit dem Iren austauschen. "Ich glaube, wir gehen einfach mal hin und sagen Hallo", meinte der "Strip That Down"-Interpret und erklärte weiter: "Es ist schon eine Weile her, dass ich und Niall miteinander gesprochen haben. Wir haben eine Menge zu besprechen und ich würde gerne ein paar Dinge mit dem Jungen klären. Keine schlechten Schwingungen oder so etwas in der Art. Aber wir müssen einfach reden." Jüngsten TMZ-Berichten zufolge sollen sich die zwei Band-Stars dann tatsächlich noch gesehen haben.

Auch zwei Wochen nach dem Konzert hielt sich Liam noch in Argentinien auf. Am Abend des 16. Oktober folgte dann die Schocknachricht: Der Sänger soll von einem Balkon im dritten Stock gestürzt sein. Wie der Direktor des alarmierten Rettungsdienstes gegenüber La Nacion berichtete, hatte er durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen erlitten. "Es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung", erklärte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Niall Horan im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere