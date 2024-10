One-Direction-Reunion? Liam Payne will mit Niall Horan reden

Das dürfte viele Fans sehr freuen! Diese Woche spielte Niall Horan (31) ein Konzert in Buenos Aires – mit dabei war auch sein einstiger One-Direction-Kollege Liam Payne (31), der ihn aus dem VIP-Bereich des Publikums unterstützte. Via Snapchat kündigte er vorher an, die Show des Iren zu besuchen. Dabei deutete er auch an, dass die zwei einiges zu bereden haben. "Es ist schon eine Weile her, dass Niall und ich miteinander gesprochen haben. Wir haben eine Menge zu besprechen. Und ich würde gerne ein paar Dinge mit dem Jungen klären", schilderte der Brite in seinem Video und betont, dass es zwischen ihm und Niall "keine schlechten Vibes" gebe.

Aber was haben der 31-Jährige und sein Kumpel genau zu bereden? Die große Fangemeinde reagiert begeistert auf die kleine Reunion der zwei Bandmitglieder und spekuliert, dass dadurch die Chance auf eine richtige One-Direction-Reunion mit allen Sängern näher rückt. Kommentare wie "Ich kann es kaum erwarten, dass Liam und Niall sich wiedersehen!" und "Eine One-Direction-Reunion wäre großartig!" häufen sich auf X. Ein Fan schreibt ganz begeistert: "Erst Niall und Harry (30) und jetzt Niall und Liam. Es wärmt mir immer das Herz, wenn die Jungs sich gegenseitig unterstützen." Harry Styles hatte vor wenigen Wochen ebenfalls ein Konzert seines Kollegen besucht.

Liam und Niall wurden als Mitglieder der erfolgreichen Boyband One Direction zu internationalen Stars. Die Gruppe, die 2010 in der Castingshow The X Factor gegründet wurde, bestand neben ihnen aus Harry Styles, Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31). Gemeinsam erzielten sie mehrere Nummer-eins-Hits und verkauften weltweit über 70 Millionen Singles. Im März 2015 verließ Zayn die Gruppe, und seit der Bandpause im Jahr 2016 verfolgen auch die verbleibenden Mitglieder Solokarrieren. Trotz ihrer individuellen Erfolge hoffen viele Fans auf eine Wiedervereinigung der Gruppe. Die bevorstehende Begegnung zwischen Liam und Niall lässt diese Hoffnungen nun erneut aufleben.

Getty Images Niall Horan und Liam Payne im Dezember 2015

Getty Images One Direction im Dezember 2014

