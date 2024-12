Niall Horan und Amelia Woolley genießen romantisches Date

Niall Horan (31) und seine Freundin Amelia Woolley wurden kürzlich bei einem romantischen Abendessen in der britischen Hauptstadt London gesichtet. Wie diese neuen Fotos, die jetzt unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen, verließen der 31-jährige "Slow Hands"-Sänger und die Modedesignerin Händchen haltend ein Restaurant im Stadtteil Notting Hill. In lässiger Kleidung genossen sie offensichtlich die gemeinsame Zeit abseits des Rampenlichts.

Für das romantische Rendezvous wählte das Paar jeweils schlichte Outfits. Niall trug zu dem Abendessen eine schwarze Jacke und eine olivgrüne Hose. Den Look rundete er mit eleganten schwarzen Loafern aus glänzendem Leder ab. Amelia entschied sich hingegen für ein Outfit in Schwarz. Sie trug ein Blazerkleid, zu dem sie einen Taillengürtel sowie kniehohe Stiefel kombinierte.

Das Paar soll sich im Jahr 2020 kennengelernt haben. Trotz der Herausforderungen durch die Pandemie entwickelte sich ihre Beziehung rasch. Im September 2021 machten Niall und Amelia ihre Beziehung offiziell, als sie gemeinsam bei der Horan & Rose Gala erschienen. Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt wurden die beiden mehrfach zusammen gesehen, sei es bei Spaziergängen durch London oder bei gemütlichen Abenden in angesagten Lokalen. Insgesamt halten Niall und Amelia ihre Liebe aber eher privat.

Getty Images Musiker Niall Horan im Dezember 2024

Snapchat / ameliawoolley Niall Horan und Amelia Woolley im Juli 2020

