One Direction plante Reunion-Konzert vor Liam Paynes Tod

Liam Paynes (✝31) tragischer Tod erschütterte zahlreiche Fans rund um den Globus. Jetzt gibt es eine weitere herzzerreißende Nachricht: Bevor der Musiker ums Leben kam, soll es Pläne gegeben haben, dass er und seine vier One Direction-Kollegen ein letztes Konzert geben wollten. Durch die erschütternden Umstände habe sich das nun geändert, wie ein Insider gegenüber Us Weekly betont: "Die Jungs würden gerne ein Tributkonzert für Liam geben. Sie sind im Moment alle am Boden zerstört, sodass sie nicht einmal darüber nachdenken können, ob das tatsächlich passieren wird, aber es wurde diskutiert."

Vor dem tödlichen Sturz des Sängers hatten sich Zayn Malik (31), Niall Horan (31), Harry Styles (30) und Louis Tomlinson (32) auseinandergelebt und standen kaum in Verbindung zueinander. Nach seinem schockierenden Tod näherten sich die Fünf aber wieder an. "Liams Tod war ein Weckruf für alle von ihnen. Vorher hatten sie nur sporadisch Kontakt, aber keine enge Freundschaft", meint die Quelle zu wissen und ergänzt: "Sie trauern immer noch, besuchen sich aber gegenseitig und fühlen sich einander so nah wie seit Jahren nicht mehr. Er hat sie wieder zusammengebracht."

Die fünf Bandmitglieder traten 2010 bei The X-Factor als Solokünstler an und formten auf Anraten von Ex-Jurorin Nicole Scherzinger (46) eine Gruppe. Damals belegten die Briten in der Castingshow den dritten Platz und es folgte eine steile Karriere, die sie zu Weltstars werden ließ. 2015 verließ Zayn die Band, um ohne seine Kollegen durchzustarten. Rund ein Jahr später verkündete One Direction, dass sie zunächst für ein Jahr pausieren werden – tatsächlich gab es jedoch nie ein Comeback der Jungs.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

