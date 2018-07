Tina Turner (78) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften! Ihr ältester Sohn Craig Raymond Turner (✝59) ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Er soll sich in seinem Haus in Los Angeles das Leben genommen haben. Polizeibeamte fanden den US-Amerikaner Dienstagnachmittag leblos in seinem Anwesen. Seine berühmte Mama bekam von diesem Drama jedoch nichts mit: Die Sängerin schritt während der Pariser Fashion Week völlig ahnungslos über den roten Teppich!

Die Bilder von Tinas Red-Carpet-Auftritt machen ganz deutlich, dass die 78-Jährige beim Posieren für die Fotografen noch keine Kenntnis über den Tod ihres Sohnes hatte. Mit einem breiten Strahlen ließ sich die Musikerin vor der Armani-Show in Paris gut gelaunt ablichten. Wann und wie die Rockröhre von der Tragödie erfahren hat, ist aktuell nicht bekannt. Bisher hat sich die Sängerin auch noch nicht zu dem Verlust ihres Kindes geäußert.

Craig Raymond ist Tinas Erstgeborener: Mit gerade einmal 18 Jahren brachte sie ihn zur Welt. Zum damaligen Zeitpunkt war die Bühnenlegende mit dem Saxofonisten Raymond Hill liiert. Kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes ging die Beziehung der beiden in die Brüche.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Pascal Le Segretain/Getty Images Tina Turner und Roberta Armani bei der Pariser Fashion Week

Stewart Cook / Getty Images Tina Turner 1996 mit ihren Kindern Ike Junior, Michael, Ronnie und Craig (von links nach rechts)

