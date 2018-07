Wie soll eine Mutter das ertragen? Tina Turner (78) muss aktuell einen schrecklichen Verlust verarbeiten: Ihr ältestes Kind Raymond Craig hat Selbstmord begangen! Tina bekam ihren Erstgeborenen mit 18 Jahren zusammen mit dem Saxophonisten Raymond Hill – noch bevor sie ihren späteren Ex-Mann Ike Turner (✝76) kennenlernte. Nun beschloss Tinas Sohn sich im Alter von 59 Jahren das Leben zu nehmen.

Diese traurige Nachricht meldete heute TMZ unter Berufung auf Quellen aus der Strafverfolgung. Laut dem Online-Portal starb der Immobilienmakler an einer selbstzugefügten Schusswunde in seinem eigenen Haus in San Fernando Valley. Dort wurde er am Dienstag von Behörden gefunden und noch am Ort des Geschehens für tot erklärt. Tina selbst hat sich noch nicht zum Tod ihres Kindes geäußert.

Tina hatte insgesamt zwei leibliche Söhne. Nach der Geburt von Raymond erblickte zwei Jahre später ihr zweites Kind Ronald Renelle Turner das Licht der Welt – es war der einzige gemeinsame Nachwuchs von ihr und Ike. Die Rock-Röhre adoptierte außerdem die zwei Kinder ihres Ex-Mannes, die aus seiner vorherigen Ehe stammten.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Stewart Cook / Getty Images Tina Turner 1996 mit ihren Kindern Ike Junior, Michael, Ronnie und Craig (von links nach rechts)

Jean-Pierre Muller / Getty Images Tina Turner bei einem Auftritt in einer TV-Show, 1989

WENN Tina Turner, Sängerin



