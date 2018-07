Seit vergangener Woche ist klar: Der Traum vom erneuten Sommermärchen ist endgültig geplatzt. Die deutsche Nationalelf flog bereits in der Vorrunde der diesjährigen WM raus und musste damit frühzeitig das Fußballfeld räumen. Der Schock bei den Fans sitzt nach wie vor tief – doch die Enttäuschung macht vor allem den Kickern zu schaffen: In einem emotionalen Posting ließ Fußballer Thomas Müller (28) nun erstmals seinen Gefühlen freien Lauf!

"Auch mit ein paar Tagen Abstand schmerzt das frühe Ausscheiden bei der WM in Russland noch immer gewaltig", begann der Sportler seinen Post auf Instagram. Mit diesen Worten meldete er sich nun zum allerersten Mal in den sozialen Medien zurück – nach der bitteren Niederlage gegen Südkorea war es auf seinen Profilen vorerst still geworden. "Leider haben wir dieses Mal nicht an die Leistungen der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien anknüpfen können und müssen jetzt erst mal diese große Enttäuschung verarbeiten", schrieb er weiter.

Nach den turbulenten Spielen der vergangenen Wochen wollen er und das Team aber nach vorne schauen und hart dafür arbeiten, dass es beim nächsten Turnier wieder besser läuft. Die Nationalelf lässt sich eben nicht unterkriegen – das bewies jetzt auch Coach Joachim Löw (58), der trotz Enttäuschung nicht das Handtuch wirft und dem Team als Trainer auch die kommenden Jahre treu bleiben wird.

Laurence Griffiths/Getty Images Thomas Müller bei der WM 2018

Alexander Hassenstein / Getty Images Toni Kroos und Thomas Müller

Alexander Hassenstein/ Getty Images Joachim Löw nach dem WM-Spiel zwischen Deutschland und Südkorea

