Die letzte Sing meinen Song-Episode flimmerte erst vor einigen Wochen über die Bildschirme. Doch Fans der Tauschkonzerte müssen nicht bis zum kommenden Jahr warten. Besonders Schlagerfans könnten schon ab Donnerstag auf ihre Kosten kommen. Denn dann werden sich Annemarie Eilfeld (28), Maxi Arland (37), Ireen Sheer (69) und Eloy de Jong (45) auf der Bühne messen. Annemarie hat Promiflash die ersten Details zu "Das Musikschiff" verraten.

"Man kann sich das so vorstellen, das wird wie 'Sing meinen Song' mit Schlagerstars. Wir sind zusammen auf einem Schiff eine Woche lang und bereisen Italien, Frankreich, Spanien. Jeder Star gibt ein Motto vor, wir müssen uns vorbereiten 24 Stunden und am Abend geht's dann vor 2.500 Aida-Fans auf die Bühne", erklärte die Sängerin kürzlich beim Ladiesdinner in Berlin. So bezögen sich die Themen der vier Sendungen jeweils auf das gerade besuchte Land, und während drei der Musiker üben müssen, darf der vierte Star Land und Leute kennenlernen.

Für die erste Ausgabe auf SAT.1 Gold durfte der ehemalige Caught in the Act-Sänger die Musikrichtung vorgeben und entschied sich für den Italo-Pop. Das hatte für Annemarie ungeahnte Folgen: "Das Motto von Eloy hat mich dann tatsächlich noch dazu gebracht, Italienisch zu lernen."

SAT.1 Gold / Kay Kirchwitz Annemarie Eilfeld bei "Das Musikschiff"

SAT.1 Gold / Kay Kirchwitz Eloy de Jong bei "Das Musikschiff"

SAT.1 Gold / Kay Kirchwitz Maximilian Arland bei "Das Musikschiff"

