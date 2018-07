Dieser Anblick raubte Denise Kappès (27) fast den Atem! Als vor Kurzem die neuen Die Bachelorette-Teilnehmer vorgestellt werden, musste die werdende Mama zwei Mal hingucken. Schließlich sieht Kandidaten Brian Dwyer ihrem Ex-Freund Patrick Cuninka (27) ziemlich ähnlich: "Ich habe erst mal vom Weiten wirklich fast Schluckauf bekommen, weil von Weitem war das wirklich eins zu eins mein Ex Patrick", verriet die Brünette Promiflash beim Hello Body Event in Berlin.

AEDT/Wenn.com; Instagram/brian_dwyer9 / Instagram/patrick_cuninka



