Ist sie noch nicht über die Trennung hinweg? Vor wenigen Tagen überraschte die Schlagzeile, dass Sängerin Halsey (23) und Rapper G-Eazy (29) kein Paar mehr sind. Nach nur einem Jahr Beziehung hatte es sich wieder ausgeturtelt. Ein eventueller Rosenkrieg zwischen den beiden ist bisher ausgeblieben. Jetzt allerdings postet die "Closer"-Interpretin ein paar Bildchen von sich, die eine eindeutig zweideutige Botschaft vermitteln.

Mit durchtrainiertem Körper und im Bikini steht die 23-Jährige cool an einer Mauer – darüber ihr Hund. Zu dem Instagram-Schnappschuss schreibt sie: "Ein Kuss auf die Stirn meines Hundes und dann ein Tritt in den Hintern für dich." Klare Ansage an den Ex oder eher ein kleiner Wink an Drake (31)? Der Rapper hat diese Zeilen bereits in ähnlicher Form in seinem Song "8 Out of 10" (zu Deutsch: Acht aus zehn) verwendet. Halsey verriet Hollywoodlife im vergangenen Jahr außerdem, dass sie ein großer Fan sei und sich eine Zusammenarbeit mit "Drizzy" wünsche.

Beruflich läuft es aber auch ohne Drakes Unterstützung gut für die Beauty. Ihr 2017 veröffentlichtes Album "Hopeless Fountain Kingdom" erreichte Platinstatus und die gleichnamige Tour ist ein Besuchermagnet. Fans hierzulande können Halsey am 26. September 2018 bei ihrem einzigen Deutschland-Konzert in Berlin sehen.

Instagram / iamhalsey Musikerin Halsey und ihr Hund

Dimitrios Kambouris / Getty Images Rapper G-Eazy und Sängerin Halsey bei der Jonathan Simkhai Fashion Show in New York

Splash News Halsey auf dem Bonnaroo Festival 2016

