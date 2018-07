Was für ein Anblick für die Bewohner der Insel Mykonos! Nicht nur ein, sondern gleich drei Topmodels besuchten am vergangenen Wochenende gemeinsam das griechische Paradies: Kate Moss (44), Gigi Hadid (23) und Emily Ratajkowski (27) sonnten dort am Strand ihre langen Beine und machten schicke Bootstouren auf dem türkisen Mittelmeer. Jetzt hat Gigi ein heißes Foto mit ihren Freundinnen aus dem Urlaub gepostet und die Fans lieben es!

Auf dem Schnappschuss, den die On-Off-Freundin von Zayn Malik (25) am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil postete, sind die drei Victoria's Secret-Engel bei einer Girlsnight zu sehen: Gigi, Kate und Emily flirten mit der Kamera und tragen dabei sexy Outfits, die ihre schlanken Beine zur Geltung bringen. Kein Wunder, dass es für dieses Hammerbild superviele Likes regnete – sage und schreibe 2,3 Millionen Fans (Stand 4. Juli) gefiel das Foto!

Sogar Reality-TV-Queen Kim Kardashian (37), Supermodel Hailey Baldwin (21) und Moderatorin Palina Rojinski (33) gaben dem Pic ein Like! Hättet ihr gedacht, dass Gigi, Kate und Emily zusammen Urlaub machen würden? Stimmt ab!

Instagram / emrata Emily Ratajkowski auf Mykonos, Juli 2018

Anzeige

Instagram / emrata Gigi Hadid und Emily Ratajkowski auf Mykonos, Juli 2018

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski auf Mykonos, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de