Das Liebesgemunkel ist wahr! Seit einiger Zeit gibt es die Ex-Turteltauben Gigi Hadid (23) und Zayn Malik (25) wieder nur im Doppelpack. Nach einem anfänglichen Versteckspiel posteten die beiden sogar wieder gemeinsame Fotos. Wie die Ex-Partner allerdings wirklich zueinander standen, gaben die beiden aber nicht preis – Gigi und Zayn wollten ihrem zweiten Anlauf keinen Namen geben. Das hat sich mittlerweile aber ganz klar geändert!

In Form einer einzigen Instagram-Story ließ das Victoria's Secret-Model alle Welt wissen, dass sie ab sofort wieder DIE Frau an der Seite des Ex-One Direction-Hotties ist. Einem Paparazzi-Foto ihres Liebsten drückte sie ihren eigenen Stempel auf – die Sticker könnten nicht eindeutiger sein. "Meine Muse. Mein Mann", verkündete die Sonnenbrillen-Designerin, und zwar mit einer Extraportion "Z"-Buchstaben. Auch anhand des angefügten Lippen-Emojis wurde klar: Gigi und Zayn sind wieder Feuer und Flamme füreinander.

Eine große Überraschung ist das Liebes-Outing allerdings nicht. Immerhin hatte das Paar seinen Kuschelfotos mit süßen Date-Pics noch einen draufgesetzt. Wann die beiden wohl ihre Red Carpet-Rückkehr als Pärchen feiern?

gigihadid/Instagram Gigi Hadid und Zayn Malik, Juni 2018

Instagram / gigihadid (Splash News) Gigi Hadids Instagram-Story

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Instagram-Story mit Zayn Malik

