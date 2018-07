Läuten bei Annemarie Eilfeld (28) schon bald die Hochzeitsglocken? Seit April 2017 schwebt die Schlagersängerin mit ihrem Freund Tim auf Wolke sieben. Erst kürzlich wagten sie dann den nächsten Schritt: Das Paar zog in ein gemeinsames Heim. Statt Streit und Stress herrscht seitdem ausschließlich pure Harmonie. Sind die beiden also auch schon bald bereit für die nächste Beziehungsebene? "Wir haben natürlich schon mal darüber gesprochen, über Hochzeit und Kinder und wir sind uns beide einig, dass wir sagen: 'Erst mal unsere eigenen Wege, unsere eigenen Träume verwirklichen und dann geht's an unsere gemeinsamen Träume'", verriet die Blondine im Promiflash-Interview.

