Wie steht es denn jetzt um David Friedrichs (28) Liebesleben? Seit seiner Trennung von Rosenkavalierin Jessica Paszka (28) wollen die Spekulationen gar nicht mehr aufhören. Immerhin hatte er vor einigen Wochen noch in weiblicher Begleitung einen traumhaften Urlaub auf den Malediven verbracht. Dann hieß es plötzlich, dass er gar nicht nach der großen Liebe suche – vielleicht, weil er sie schon gefunden hat?

Promiflash trifft den TV-Schnuckel während der Berlin Fashion Week auf dem "Thomas Sabo Cocktail"-Event und hakt nach. Kann der Blondschopf schon etwas über seinen Sommerflirt verraten? "So weit sind wir noch nicht. Aber ich bin sehr glücklich, auf jeden Fall. Sehr glücklich", kommt David aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Das wird in dem Interview auch deutlich: David gibt zu, dass er sich in der Zukunft Frau und Kind wünsche – von lockeren Affären mit Groupies halte er dagegen nichts.

"Ich bin froh, die Person an meiner Seite zu haben, die so zu mir steht, wie sie zu mir steht", ist aber das Einzige, was der offenbar tatsächlich verknallte Influencer im Moment preisgibt. Bleibt abzuwarten, wann die Beziehungsbombe wirklich platzt.

MG RTL D David Friedrich und Jessica Paszka

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich auf den Malediven

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich auf den Malediven

