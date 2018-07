Hat sie sich etwa schon neu verguckt? Vor wenigen Tagen gab US-Sängerin Halsey (23) das Beziehungs-Aus mit Rapper G-Eazy (29) bekannt. Nach fast einem Jahr Liebe geht das Paar nun getrennte Wege. Doch die "Closer"-Interpretin scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Noch vor der Trennung von ihrem Ex wurde Halsey mit einem anderen Rap-Star, Machine Gun Kelly, ziemlich vertraut gesichtet!

Wie das Online-Portal E! News nun preisgibt, wurde das vermeintliche Paar von Paparazzi abgelichtet. Nach einem Konzert des Musikers Post Malone (23) erwischten sie die beiden beim Verlassen der Aftershow-Party. "Machine Gun Kelly war schon immer in Halsey verknallt, aber er war nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung, weshalb sie weiter bei G-Eazy blieb", behauptet ein Insider.

Doch was steckt hinter dieser möglichen Romanze? Bisher hat sie noch keiner der zwei Beteiligten offiziell bestätigt. "Freunde des Rappers zweifeln daran, dass Machine Gun Kelly in nächster Zeit in einer Beziehung sein will, aber sie wären nicht überrascht, wenn er und Halsey mehr Zeit miteinander verbringen", fügte die Quelle hinzu.

Apega/WENN.com G-Eazy und Halsey auf den HeatRadio Music Awards 2018

Cassidy Sparrow/Getty Images for Interscope Records Maschine Gun Kelly, Rapper

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

