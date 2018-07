Seit dem 23. Juni sitzen zwölf junge Kicker und ihr Trainer in einer Höhle in Thailand fest, nachdem sie sich vor einer Sturzflut tief ins Innere der Grotte retten konnten. Einsatzkräfte fanden die erschöpfte Gruppe erst nach zehn Tagen. Die Rettung ist weiterhin extrem schwierig und bisher weiß niemand, wann die Eingeschlossenen rausgeholt werden können. Das Schicksal berührt weltweit zahlreiche Fußballstars. Im Namen des FC Liverpool schickte Coach Jürgen Klopp (51) eine Nachricht via CNN, die den Nachwuchskickern Mut machen soll: "Wir [...] hoffen jede Sekunde, dass ihr wieder Tageslicht sehen werdet. Wir sind alle sehr optimistisch, dass es passieren wird – hoffentlich in Minuten, Stunden oder in den nächsten Tagen."

Julian Finney/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de