Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde! Seitdem die Hollywoodstars Brad Pitt (54) und Angelina Jolie (43) getrennt sind, setzt die Schauspielerin alles daran, das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kids zu bekommen. Bislang ohne Erfolg: Ein Gericht entschied vor Kurzem, Brad das Besuchsrecht zu gewähren. Deshalb scheint die sechsfache Mutter jetzt auf andere Art und Weise zu versuchen, einen Keil zwischen die Kinder und ihren Vater zu treiben: Angelina soll ein Tagebuch ans Licht der Öffentlichkeit bringen wollen, in dem sie alle Verfehlungen ihres Ex' im Laufe der vergangenen Jahre notiert hat.

Das will Radar Online von einem Insider wissen: "Angie wird das Leben mit Brad als Hölle darstellen. Sie hat Freunden erzählt, sie hat genau aufgeschrieben, wenn Brad getrunken hat, sich gewalttätig verhielt oder explodiert ist." Laut der anonymen Quelle bleibe der "Wanted"-Darstellerin keine andere Wahl, als das 'Schmutztagebuch' vorzulegen, um an das alleinige Sorgerecht zu kommen.

Vor einigen Tagen hatte Brad verhindern können, dass Angelina mit Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12), Vivienne (9) und Knox (9) dauerhaft nach England zieht. Die Oscar-Preisträgerin wolle seinem Anspruch auf Vaterfreuden deshalb endgültig den Garaus machen, wie der Insider weiter ausführte: "Angie hat gesagt, das Tagebuch würde Brads Sorgerechtsforderungen sehr schädigen. Sie nennt es ihr Pik Ass."

Kevin Winter/Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in Los Angeles 2015

Emma McIntyre/Getty Images for Netflix Maddox Jolie-Pitt, Angelina Jolie und Pax Jolie-Pitt auf der "First They Killed My Father"-Premiere

TORU YAMANAKA / AFP / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und ihre sechs Kinder am Flughafen in Tokio, 2011

